Контракт по свопу туркменского газа в Азербайджан через Иран - стратегический шаг - иранский эксперт

БАКУ /Trend/ - Контракт по свопу туркменского газа в Азербайджан через территорию Ирана является важным и стратегическим шагом.

Как сообщает Trend, об этом сказал глава Венской группы энергетических исследований в Австрии Ферейдун Баркешли иранскому информационному агентству Shana.

По его словам, реализация контракта сформирует дорожную карту для газовой дипломатии в регионе.

Газовый коридор между Азербайджаном, Туркменистаном и Ираном может просуществовать долгие годы. Это первое участие Ирана в трехстороннем энергетическом проекте, отметил эксперт.

"В настоящее время осуществляется реализация проекта по транспортировке туркменского и азербайджанского газа в Турцию, а оттуда - в Европу. В рамках реализации проекта TANAP (Трансанатолийский газопровод), который называют «Энергетическим Шелковым путем», 12 миллиардов кубометров газа в год будут транспортироваться по трубопроводу протяженностью 1 850 километров", - сказал Баркешли.

Напомним, что 28 ноября в Ашхабаде Азербайджан, Иран и Туркменистан подписали контракт о своповых поставках газа.

Согласно документу, туркменский газ будет поставляться в Азербайджан по территории Ирана в объеме до 1,5-2 миллиардов кубометров в год. Своповые поставки туркменского газа в Азербайджан через территорию Ирана начнутся с 22 декабря 2021 года. Реализация контракта обеспечит газоснабжение пяти провинций Ирана.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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