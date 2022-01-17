Цены на нефть умеренно прибавляют на росте спроса

Мировые цены на нефть растут, хотя и слабо, в понедельник утром за счёт увеличения глобального спроса на нее. Как сообщает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,05%, до 86,1 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,18%, до 83,44 доллара.

На рынке нефти в понедельник утром наблюдается слабоположительная динамика, поскольку спрос в мире на "черное золото" растет.

По данным аналитиков ANZ, которые приводит газета Wall Street Journal, мировой спрос на нефть оказался выше, чем ожидалось, поскольку штамм коронавируса "омикрон" выглядит более мягким по сравнению с другими. "Высокий глобальный спрос помог ослабить опасения по поводу Китая, где антиковидная стратегия привела к усилению ограничений", — добавили эксперты.