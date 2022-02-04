Такие проекты, как Южный газовый коридор имеют решающее значение для снабжения всей Европы - вице-премьер Сербии (Интервью)

Энергетика 4 февраля 2022 13:28 (UTC+04:00)
Такие проекты, как Южный газовый коридор имеют решающее значение для снабжения всей Европы - вице-премьер Сербии (Интервью)

БАКУ /Trend/ - Нынешний газовый кризис показал, что развитие таких проектов, как Южный газовый коридор имеет решающее значение для снабжения всего континента.

Об этом сказала в эксклюзивном интервью Trend вице-премьер - министр энергетики и горнодобывающей промышленности Сербии Зорана Михайлович.

Как отметила Михайлович, газопровод Ниш-Димитровград, который соединит Сербию с Южным газовым коридором, должен быть введен в эксплуатацию к 2023 году.

«Цель Сербии в газовом секторе – достижение энергетической безопасности, что требует не только диверсификации газовых маршрутов, но и диверсификации поставщиков. В начале года Сербия получила дополнительную линию газоснабжения, но наша цель — диверсифицировать источники и соединиться со всеми нашими соседями через газовые интерконнекторы. Первый интерконнектор, который мы строим — это газопровод Сербия-Болгария, то есть газопровод Ниш-Димитровград, для которого выделено финансирование и подписаны контракты. Строительство газопровода должно начаться в этом году, а к 2023 году газопровод должен быть введен в эксплуатацию. Интерконнектор соединит Сербию с Южным газовым коридором, а также с некоторыми другими источниками поставок», — сказала она.

Михайлович отметила, что диверсификация маршрутов поставок природного газа способствует обеспечению энергетической безопасности и безопасности снабжения Европы этим источником энергии.

«Нынешний газовый кризис показал, что развитие проектов такого типа имеет решающее значение для снабжения всего континента, поскольку полагаться только на одного поставщика недостаточно для обеспечения безопасности поставок. Газовый интерконнектор Сербия-Болгария предоставит Сербии возможность получать природный газ от других поставщиков, таких как терминалы СПГ в Греции и газопроводы TAP и TANAP, являющиеся частью Южного газового коридора», — сказала вице-премьер.

Она отметила, что в будущем, после завершения проекта EastMed, газ будет поступать также с месторождения "Левиафан" (Израиль), что важно для энергетической безопасности Сербии и региона.

«Болгария уже получает газ из Азербайджана и с СПГ-терминала в Греции. Мы надеемся, что следуя этому примеру, сможем диверсифицировать наши маршруты поставок природного газа. Помимо обеспечения безопасности поставок, это, безусловно, также должно положительно сказаться на выравнивании цен на газ на сербском рынке», — добавила Михайлович.

Как сказала вице-премьер, Сербия и Азербайджан выразили готовность подписать соглашение о сотрудничестве в области энергетики и горнодобывающей промышленности между правительствами двух стран.

«Подписание соглашения придаст новый импульс дальнейшему улучшению дружественных и экономических отношений между двумя странами, особенно в сфере добычи полезных ископаемых и энергетики. Мы ожидаем, что документ будет подписан в ходе визита делегации Сербии в Азербайджан для участия в 8-м заседании Консультативного совета «Южного газового коридора», - сказала Михайлович.

Говоря о сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ), вице-премьер отметила, что ускоренное развитие этой области откроет новые возможности для развития сотрудничества между сербскими и азербайджанскими компаниями, для потенциальных новых инвестиций и реализации совместных проектов.

Она сообщила, что в Сербии был принят закон об использовании ВИЭ, чтобы ускорить привлечение инвестиций в этот сектор и обеспечить более широкое участие возобновляемых источников энергии в энергобалансе страны.

«Этот закон создает условия для увеличения инвестиций в сферу ВИЭ, активного участия граждан в энергетическом переходе и использования новых технологий, важных для энергоперехода и декарбонизации, таких как «зеленый» водород, коммерческое использование которого находится на начальном этапе. Мы также приступили к разработке важнейших стратегических документов в области энергетики - Единого национального энергетического и климатического плана на период до 2030 года (с прогнозом до 2050 года) и Стратегии развития энергетики на период до 2040 года (с прогнозом до 2050 года). В области ВИЭ мы поставим цель довести к 2040 году долю возобновляемых источников энергии в энергобалансе страны до 40 процентов, а к 2050 году - до 50 процентов», - сказала Михайлович.

Вице-премьер подчеркнула, что инвестиции в возобновляемые источники энергии, в первую очередь, в строительство новых ГЭС, ветряных и солнечных электростанций, занимают важное место в подготовленном новом инвестиционном плане в сфере энергетики и добычи полезных ископаемых, который содержит проекты на сумму около 28 миллиардов евро.

«Наши международные партнеры, международные финансовые институты и инвесторы признают, что Сербия сделала все возможное для улучшения законодательной базы в этой области», - ​отметила Михайлович.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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