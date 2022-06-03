Имеются определенные основания для рассмотрения возможности расширения мощности "Южного газового коридора" – Лаура Лохман (Интервью) (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Имеются определенные основания для рассмотрения возможности расширения пропускной способности «Южного газового коридора», сказала в эксклюзивном интервью Trend советник заместителя государственного секретаря США по энергетической дипломатии Лаура Лохман.

«Это мой первый визит в Баку, и это были замечательные несколько дней. Я здесь, чтобы принять участие в Бакинском энергетическом форуме, который проходит впервые за три года. И я очень рада быть частью этого и говорить об очень важной роли, которую Азербайджан играет в энергетической безопасности в регионе, а также в Европе. Мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений между США и Азербайджанской Республикой. Это знаменательное событие. Мы давно сотрудничаем по вопросам, связанным с энергетикой, а также торговлей и инвестициями, более широкими экономическими вопросами. США являются преданным партнером Азербайджана по вопросам энергетики и экономики, и у нас есть определенные возможности для углубления этого сотрудничества с целью решения текущих проблем с поставками, а также для развития возобновляемых источников энергии в будущем», - сказала она.

Лохман отметила, что «Южный газовый коридор» является значительным достижением, и США с самого начала поддерживали этот проект. По ее словам, это отличный пример сотрудничества между региональными партнерами, а также между правительствами и частным сектором.

«В настоящее время мы пожинаем плоды наличия этой инфраструктуры, которая сейчас значительно помогает европейской региональной энергетической безопасности. Есть определенные основания рассматривать возможность расширения пропускной способности «Южного газового коридора» для удовлетворения дополнительных потребностей европейского континента. Диверсификация всех источников энергии имеет решающее значение. Мы не хотим зависеть от одного производителя любой формы энергии. В настоящее время в Европе существует потребность в дополнительных поставках природного газа из Азербайджана по «Южному газовому коридору» Государства-члены ЕС будут сообщать об этом интересе вашим компаниям, вашему правительству. Это приведет к увеличению финансирования и фактическому выполнению проектов по расширению мощностей», — сказала она.

Говоря о потенциале возобновляемых источников энергии в Азербайджане, Лохман напомнила, что в своем выступлении Президент Ильхам Алиев говорил о том, что в Азербайджане имеется огромный потенциал морской ветроэнергетики.

«Президент имел в виду 157 гигаватт, что является огромным потенциалом для ветроэнергетики. У вас также есть потенциал солнечной энергии, который в конечном итоге можно использовать для производства водорода. Таким образом, возможностей много, и американские компании имеют немалый опыт и знания в этих технологиях. Мы позаботимся о том, чтобы они знали, какие здесь есть возможности и какой вклад они могут внести в это развитие», — сказала она.

Лохман также коснулась темы продолжающегося энергетического кризиса в Европе и шагов, которые предпринимаются для смягчения его последствий.

«Во всем мире мы начали наблюдать более высокие цены на энергию, меньше предложения и больше спроса, начиная с осени прошлого года из-за восстановления после пандемии COVID-19. И, конечно же, это усугубилось с началом войны России против Украины. На данный момент Европа очень упорно работает над снижением своей зависимости от российского угля, а также нефти и газа. Таким образом, потребность велика, и США вносят свой вклад, обсуждая с европейцами методы снижения спроса на ископаемое топливо за счет эффективности, использования смарт-термометров, тепловых насосов и других подобных технологий, чтобы снизить зависимость от природного газа. Мы с поставщиками по всему миру обсуждаем какие могут быть источники дополнительного газа для Европы, так как им придется заменить большую часть импорта», — сказала она.

Лохман отметила, что Президент США Джо Байден в марте сказал председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, что США могут помочь в поставке 15 миллиардов кубометров природного газа в Европу в 2022 году.

«Значительная часть этих объемов будут поступать от американских производителей природного газа и СПГ. К этому добавятся другие источники со всего мира, так что в текущем году мы выйдем на 15 миллиардов кубометров. Мы взяли на себя обязательство увеличить эти объемы в течение следующих нескольких лет до 50 миллиардов кубометров в год. Это обязательство, которое наш Президент взял перед ЕС», — заключила она.

Твиттер: @Lyaman_Zeyn