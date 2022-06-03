В ближайшие десять лет SOCAR достигнет нулевой карбонизации - вице-президент

БАКУ /Trend/ - В краткосрочной перспективе нефтегазовые ресурсы продолжат обеспечивать энергетическую безопасность.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказала вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) по экологии Рафига Гусейнзаде на 27-м энергетическом форуме в Баку.

По ее словам, в целях достижения нулевой карбонизации нефтегазовые компании перестраивают свою программу и стратегию развития.

«На сегодня в нашей компании уже подготовлена соответствующая программа и начали осуществляться проекты по сокращению эмиссии углекислого газа. В целях обеспечения экологической безопасности азербайджанской акватории Каспийского моря мы с международными партнёрами ведем соответствующие работы. Наша новая стратегия предусматривает расширение применения технологий, сокращение эмиссии, а также безопасную добычу энергоресурсов», - сказала она.

Гусейнзаде сказала, что по данным международных организаций, в ближайшие десять лет SOCAR достигнет нулевой карбонизации.

«Водород и альтернативные источники энергии являются одними из безопасных видов топлива и мы в SOCAR занимаемся проектами в этом направлении», - добавила она.