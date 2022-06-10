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Казахстан готов оказать содействие TotalEnergies SE в реализации инвестпланов

Энергетика Материалы 10 июня 2022 16:44
Казахстан готов оказать содействие TotalEnergies SE в реализации инвестпланов

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Наргиз Садыхова
Наргиз Садыхова
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БАКУ /Trend/ - Казахстан готов оказать содействие TotalEnergies SE в реализации инвестиционных планов компании в нефтегазовой сфере страны.

Как передает в пятницу Trend со ссылкой на правительство Казахстана, об этом сказал премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов во время встречи со старшим вице-президентом TotalEnergies SE Жулиеном Пуже.

Так, во время встречи были обсуждены вопросы нефтегазовой деятельности компании в Казахстане, реализация проектов в ветроэнергетике и шаги по декарбонизации экономики.

TotalEnergies SE является одним из крупнейших инвесторов в Казахстане и активно участвует в проектах Кашаган и Дунга. Кроме того, компания реализовала два проекта в сфере солнечной энергетики в Кызылординской и Жамбылской областях.

«Мы приветствуем интерес, который вы проявляете к Казахстану, и готовы оказать содействие в реализации ваших инвестиционных планов в нефтегазовой сфере», — сказал премьер-министр.

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