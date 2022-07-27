Нефть слегка дорожает на данных о снижении запасов в США

Мировые цены на нефть в среду утром осторожно растут после данных Американского института нефти (API) о снижении ее запасов в США, находясь чуть ниже отметки в 100 долларов за баррель марки Brent. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть североморской марки Brent растёт на 0,07%, до 99,53 доллара за баррель, а сентябрьских фьючерсов на американскую WTI — на 0,35%, до 95,31 доллара.

По данным API, коммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 22 июля, снизились на 4 миллиона баррелей. Позднее в среду официальные данные о запасах опубликует американское минэнерго. Как полагают аналитики, ведомство сообщит о сокращении показателя на 1 миллион баррелей.

По словам старшего сырьевого стратега ANZ Дэниела Хайнза (Daniel Hynes), которого цитирует агентство Блумберг, более "ястребиные" настроения ФРС создадут в краткосрочной перспективе давление на нефтяные котировки.

С другой стороны, отметил аналитик, несмотря на беспокойство за состояние глобальной экономики, дефицит предложения будет поддерживать цены на высоких уровнях.