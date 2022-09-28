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Выдано разрешение на использование IGB на территории Болгарии

Энергетика Материалы 28 сентября 2022 18:23 (UTC +04:00)
Выдано разрешение на использование IGB на территории Болгарии

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БАКУ/Trend/ - Выдано разрешение на использование Интерконнектора Греция-Болгария (IGB), предусматривающего транспортировку азербайджанского газа, на территории Болгарии, сказали Trend в проектной компании ICGB AD.

Планируется, что газопровод будет введен в промышленную эксплуатацию 1 октября, в первый день нового газового года и с началом отопительного сезона.

«Это последний административный шаг, необходимый для ввода интерконнектора в эксплуатацию на территории Болгарии. Документ удостоверяет готовность объекта к вводу в эксплуатацию и позволяет начать коммерческие поставки с 1 октября. Ожидается, что аналогичный документ будет выдан сегодня греческой стороной», — сказали в компании.

Отметим, что IGB обеспечит транспортировку газа и поставки из новых источников, что делает его ключевым элементом энергетической безопасности Болгарии и частью национального плана по диверсификации источников газа. Мощность прокачки газопровода составит три миллиарда кубометров с возможностью доведения до пяти миллиардов кубометров. Половина пропускной способности интерконнектора уже зарезервирована.

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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