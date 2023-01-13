Министр энергетики Азербайджана назвал объем прошлогоднего экспорта газа в Европу

БАКУ /Trend/ - Азербайджан в январе-декабре 2022 года экспортировал в Европу 11,4 миллиарда кубометров газа.

Как передает в пятницу Trend, об этом сообщил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на своей странице в Twitter.

В публикации говорится, что экспорт газа в Турцию составил 8,4 миллиарда, в Грузию - 2,5 миллиарда кубометров.

Шахбазов отметил, что экспорт газа в прошлом году вырос на 18 процентов по сравнению с 2021 годом.

Объем экспорта газа по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) в Турцию в 2022 году составил 5,6 миллиарда кубометров

Отметим, что в целом в январе-декабре 2022 года Азербайджан экспортировал 22,3 миллиарда кубометров газа.