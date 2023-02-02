Азербайджан и Великобритания обсудили развитие Южного газового коридора (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Великобритания обсудили вклад Южного газового коридора в энергетическую безопасность, следующий этап его развития, а также проекты, реализуемые в области возобновляемых источников энергии.

Об этом сказали в четверг Trend в пресс-службе министерства энергетики Азербайджана.

По данным источника, в Баку в рамках 9-го министерского заседания Консультативного совета Южного газового коридора и 1-го министерского заседания Консультативного совета по "зеленой" энергетике состоялась встреча министра энергетики Парвиза Шахбазова и регионального посла Великобритании по вопросам энергетической безопасности и климата Дэвида Морана.

Была отмечена важность партнерских отношений с bp в развитии энергосотрудничества между Азербайджаном и Великобританией.

"Также стороны позитивно оценили сотрудничество Fortescue Future Industries с министерством энергетики по созданию "зеленой" энергии установленной мощностью до 12 ГВт и производству водорода. Были также рассмотрены перспективы сотрудничества в области "зеленых" технологий, энергоэффективности и сокращения выбросов углерода", - говорится в сообщении минэнерго.

Кроме того, были затронуты вопросы, связанные с очередным заседанием Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Великобританией, которое планируется провести в Баку.

Отметим, что 9-е министерское заседание Консультативного совета Южного газового коридора пройдет третьего февраля в Баку.