Терминал Джейхан возобновил танкерные отгрузки нефти из Баку-Тбилиси-Джейхан - bp

БАКУ/Trend/- С сегодняшнего дня (12 февраля) возобновлены танкерные отгрузки нефти из трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан на Джейханском терминале, сообщили Trend в воскресенье в bp Azerbaijan.

Отметим, что операции по загрузке танкеров на терминале Джейхан были временно приостановлены оператором трубопровода БТД в Турции (Botaş International Anonim Şirketi (BIAS) 6 февраля из-за землетрясения, произошедшего в стране.

По итогам 2022 года около 224 млн баррелей (около 30 миллионов тонн) нефти, экспортированной по БТД, было отгружено на терминале в Джейхане на 305 танкеров.

Общая протяженность нефтепровода БТД составляет 1768 километров, из которых 443 километра пролегают по территории Азербайджана, 249 километров - по территории Грузии, 1 076 километров - по территории Турции. Строительство трубопровода началось в апреле 2003 года, а его заполнение нефтью - 18 мая 2005 года.

Акционерами BTC Co, которая была учреждена первого августа 2002 года для реализации проекта, являются: BP (30,1 процента), SOCAR (25 процентов), MOL (8,9 процента), Equinor (8,71 процента), ТРАО (6,53 процента), Eni (пять процентов), TotalEnergies (пять процентов), Itochu (3,4 процента), INPEX (2,5 процента), ExxonMobil (2,5 процента) и ONGCVidesh (2,36 процента).