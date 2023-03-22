"Зеленая" стратегия Президента Ильхама Алиева как оптимальная модель развития региона

БАКУ /Trend/ - Успех Азербайджана в нефтегазовом сотрудничестве, особенно с европейскими партнерами, может служить примером для любой страны-экспортера энергоресурсов. Преимуществом Азербайджана, по сравнению с другими странами, является то, что в Азербайджане уже запущены проекты, направленные на развитие "зеленой" энергетики во всем регионе. Зарекомендовав себя как надежного поставщика традиционных ресурсов, Азербайджан не планирует останавливаться на достигнутом. Амбициозные планы страны по экспорту "зеленой" энергии набирают обороты и уже начинают осуществляться в конкретных инициативах.

Проект Южного газового коридора (ЮГК), инициатором которого в свое время стал именно Азербайджан, смог в значительной степени обеспечить энергобезопасность Европы. Сегодня многие европейские политики благодарят Азербайджан в лице Президента Ильхама Алиева за то, что во времена глобального энергетического кризиса Азербайджан протянул руку помощи своим партнерам.

А теперь, по аналогии с ЮГК, Азербайджан создает "зеленый энергетический коридор", который не только снабдит Европу так необходимыми ей сегодня дополнительными энергоресурсами, но и будет отвечать глобальной повестке дня по обезуглероживанию производства.

На недавней встрече с немецкими бизнесменами в ходе своего визита в Берлин Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что вскоре "зеленая" энергия из Азербайджана будет иметь не меньшую важность, чем природный газ.

"Таким образом, мы действительно превратимся в важного поставщика "зеленой" энергии в Европу, учитывая наш успешный опыт строительства нефте- и газопроводов, уже существующую историю сотрудничества в сфере энергетической безопасности со странами и компаниями Европы, полную поддержку наших планов Европейской комиссией, энергетический диалог между Европейской комиссией и нашим Министерством энергетики, который был начат более года назад", - заявил глава государства.

Объявив Карабах зоной "зеленой" энергии, Азербайджан сделал важнейший шаг на пути к декарбонизации, стремления к глобальным тенденциям и развития собственной экономики.

Масштабные проекты, которые реализуются сегодня в Азербайджане, в том числе на освобожденных от оккупации землях, являются основой для становления страны как производителя и экспортера в дальнейшем также альтернативной энергии.

Одним из самых значимых ВИЭ-проектов на освобожденных землях является совместный проект с британской компанией bp по производству солнечной энергии. Ожидается, что данная электростанция будет полноценно функционировать уже через два года. Проект, который реализует компания такого масштаба, говорит о том, что, во-первых, потенциал возобновляемой энергии Азербайджана достаточно высок, и во-вторых, что Азербайджан является надежным и стабильным партнером.

В общей сложности потенциал возобновляемых источников энергии Азербайджана составляет более 27 гигаватт ветровой и солнечной энергии на суше и 157 гигаватт ветровой энергии в азербайджанском секторе Каспийского моря. Уже к 2027 году страна планирует производить 3 гигаватта ветровой и 1 гигаватт солнечной энергии, 80 процентов из которых будут экспортироваться. К 2037 году Азербайджан ожидает появления дополнительных мощностей в объеме не менее 6 гигаватт. Инвестиции только лишь одной глобальной энергетической компании планируются в производство в Азербайджане 10 гигаватт "зеленой" энергии.

В рамках государственной стратегии, в период с 2023 по 2025 годы министерство энергетики Азербайджана будет заниматься изучением и оценкой перспектив использования ВИЭ, а именно в гидроэнергетике, геотермальной энергии и биоэнергетики, а также водородных технологий и проведением мероприятий по хранению и гидроаккумуляции энергии.

Одним из недавних ключевых шагов, сделанных Азербайджаном для реализации начала экспорта альтернативной электроэнергии в Европу, стало подписание "Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи "зеленой" энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии". Лишь один этот документ уже говорит о востребованности азербайджанских энергоресурсов. В рамках этого проекта планируется прокладка 1195-километровой линии электропередачи мощностью 1000 МВт между Грузией и Румынией и установка цифрового соединительного кабеля. С этой целью при поддержке Всемирного банка до конца 2023 года предусматривается подготовка техническо-экономического обоснования проекта.

В целом же Азербайджан рассматривает несколько путей поставок "зеленой" электроэнергии в Европу. Первый из них – это энергетический коридор Азербайджан-Турция-Европа через Нахчыван, второй - через Грузию и Турцию, а третий - проект подводной электрической и цифровой связи через Черное море, который соединит Азербайджан, Грузию, Румынию и Венгрию.

Азербайджан уже ведет работы для проведения новой линии из Зангезура в Нахчыван и оттуда в Турцию и Иран. В этом контексте создание энергетического узла «Джебраил и строительство 330-киловольтной подстанции "Джебраил" имеют стратегическое значение.

Путь, который пройдет через Нахчыван, по сути, является элементом Зангезурского коридора. Кроме того, как заявил глава государства, планируется также превратить Нахчыван в зону "зеленой" энергии, наряду с Карабахом и Восточным Зангезуром.

"В Нахчыване есть большой потенциал строительства гидроэлектростанции. Возможно, скоро у нас будут разработки касательно строительства солнечной электростанции мощностью в 500 мегаватт. В то же время традиционная электростанция в Нахчыване также приветствуется, так как Нахчыван обладает большим экспортным потенциалом", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Так, повторяя свою нефтегазовую историю успеха, Азербайджан воплощает планы экспорта "зеленой" энергии в конкретных проектах. Политика, проводимая главой государства, направленная на интеграцию в глобальную экономику, уже превратила Азербайджан в основной инвестиционный хаб в регионе. Крупнейшие мировые компании готовы вкладывать огромные суммы в перспективные проекты, причем не только в области энергетики, но и по многим другим направлениям. А теперь, когда в ближайшие годы ВИЭ станет основой динамики производства электроэнергии, международные инвестиции в стране будут только расти. Для этого есть все необходимые условия, такие как богатый потенциал, приоритет государственной политики в области развития альтернативной энергии и новая правовая база. Все это и является залогом успеха азербайджанской экономики.