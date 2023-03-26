Алжирская нефтегазовая компания Sonatrach заработала на экспорте $60 млрд по итогам 2022 года

Экспортный доход алжирской государственной нефтегазовой компании Sonatrach составил по итогам 2022 года $60 млрд. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщил телеканал Asharq.

Отмечается, что Sonatrach в последние годы демонстрирует повышение показателей компании. В том числе в 2022 году предприятие повысило уровень добычи нефти до 189,9 млн т с 185,2 млн т в 2021 году. Рост составил 2%.

Sonatrach появилась в 1963 году, впоследствии стала крупнейшей алжирской компанией и одним из главных игроков на рынке углеводородов в Африке и в средиземноморском регионе. Предприятие добывает и транспортирует нефть и природный газ.