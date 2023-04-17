Консорциум TAP о процессе расширения мощностей

БАКУ/Trend/ - Трансадриатическому трубопроводу (TAP) не потребуются новые трубы, чтобы удвоить пропускную способность, сообщает Trend со ссылкой на консорциум TAP AG.

"После первого этапа предоставления обязывающих предложений в рамках продолжающегося в настоящее время рыночного теста консорциум TAP инициировал первый этап расширения, предлагая дополнительные 1,2 миллиарда кубометров в год с 2026 года. Процесс расширения мощностей TAP проходит в рамках рыночных тестов, проводимых в открытом, прозрачном и недискриминационным образом. Второй обязывающий этап будет проведен в 2023 году, когда заинтересованные операторы смогут представить дополнительные предложения. Пропускная способность TAP может быть расширена поэтапно до 20 миллиардов кубометров в год без необходимости прокладки новых труб", -заявили в консорциуме.

Как отмечается, новые объемы водорода и других возобновляемых газов также можно будет транспортировать через TAP, тем самым способствуя долгосрочной устойчивости.

Отметим, что по TAP, который является европейской частью Южного газового коридора, ежегодно поставляются восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.

31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по Южному газовому коридору. Посредством ТАР Азербайджан впервые в истории экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности.

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