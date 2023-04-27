Расширение TAP поспособствует поставкам дополнительных объемов водорода

БАКУ/Trend/ - Расширение Трансадриатического трубопровода (TAP) может помочь в будущем транспортировать дополнительные объемы водорода и других возобновляемых газов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал представитель TAP в Греции Иоаннис Марис в ходе Делфийского экономического форума.

«Мы поставили в Европу более 22 миллиардов кубометров природного газа. Мы можем дополнительно поддержать энергоэффективность региона посредством удвоения существующей мощности TAP. Уже запущен первый этап расширения», - сказал он.

Отметим, что Азербайджан начал поставки газа в Европу по Южному газовому коридору 31 декабря 2020 года. По Трансадриатическому газопроводу (TAP), европейскому участку Южного газового коридора, с начала коммерческой эксплуатации было поставлено в общей сложности 22 миллиарда кубометров газа. В этом году Азербайджан планирует экспортировать в Европу 12 миллиардов кубометров газа.

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