Премьер Чехии заявил об ожидаемом расширении мощностей нефтепровода TAL

БАКУ /Trend/ - Чешская компания Mero, являющаяся оператором чешских нефтепроводов, достигла соглашения с акционерами консорциума Трансальпийского нефтепровода TAL об увеличении его мощности, что позволит республике эффективно провести диверсификацию источников получения нефти, сообщает в среду Trend со ссылкой на ТАСС.

Проект должен быть реализован в 2024 году. Об этом сообщил журналистам в среду премьер-министр Чехии Петр Фиала после переговоров с итальянской коллегой Джорджей Мелони.

"Компания Mero достигла соглашения с акционерами консорциума Трансальпийского нефтепровода TAL об увеличении его мощности. Проект должен быть реализован в 2024 году. Соответствующее соглашение между [обеими сторонами] будет подписано в мае", - сказал Фиала.

Премьер проинформировал ранее, что Чехия преодолеет свою зависимость от поставок нефти по трубопроводу "Дружба" к 2025 году.

Увеличение мощности этого нефтепровода позволит стране получать 7-8 миллионов тонн нефти ежегодно. В течение предстоящих полутора лет пройдут работы по расширению пропускной способности нефтепровода TAL. Предположительные расходы составят примерно до 65 миллионов евро.