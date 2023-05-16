В Азербайджане на СЭС "Гарадаг" установлена первая солнечная панель (ФОТО) (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 16 мая в 15:31)

БАКУ /Trend/ - На СЭС "Гарадаг" установлена первая солнечная панель.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана, министр энергетики Парвиз Шахбазов вместе с генеральным директором «Masdar» Мохамедом Джамилем Аль Рамахи осмотрели территорию, где строится солнечная электростанция “Гарадаг” мощностью 230 МВт.

"В рамках проекта завершено строительство соответствующих дорог, выровнена территория для установки солнечных панелей и огорожены километры территории", - отметили представители компании Masdar, слова которых приводятся в сообщении.

Было подчеркнуто, что планируется установить более 500 тысяч солнечных панелей, каждая сторона которых может вырабатывать электроэнергию мощностью 545-550 Вт.

"В настоящее время солнечные панели постепенно вводятся в эксплуатацию, проводятся испытания автоматизированных установок для очистки панелей. Строительство подстанции 330/35 кв продолжается, станция, которая будет оснащена одноосной солнечной системой слежения, будет введена в эксплуатацию до конца текущего года", - говорится в сообщении министерства.

В завершении визита министр энергетики и генеральный директор компании приняли участие в процессе установки первой солнечной панели на станции и в церемонии посадки деревьев.