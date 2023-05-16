Французская Technip заключила соглашение по производству СПГ в Катаре

БАКУ /Trend/ - Французская компания Technip Energies достигла соглашения с катарской "Компанией консолидированных контракторов" (CCC) на создание совместного предприятия для строительства объектов на Северном нефтегазовом месторождении для Qatar Energy, передает во вторник Trend со ссылкой на ТАСС.

Об этом французская компания сообщила в заявлении для СМИ.

"Этот контракт предусматривает поставку двух мега-поездов, каждый из которых позволит перевозить 8 млн тонн в год сжиженного природного газа (СПГ). Он будет включать в себя крупный комплекс по улавливанию и секвестрации углерода CO2 мощностью 1,5 миллиона тонн в год, что приведет к снижению выбросов парниковых газов на 25 процентов по сравнению с аналогичными объектами СПГ", - говорится в сообщении

Отмечается, что проект по расширению производственных мощностей на месторождении Северном позволит производить дополнительные 16 миллионов тонн СПГ ежегодно, увеличив ежегодное производство этого топлива в Катаре до 126 миллионов тонн в год. Стоимость контракта, согласно заявлению французской компании, составит 10 миллиардов долларов.