Средняя цена Azeri Light на мировом рынке превысила $103 за баррель

БАКУ /Trend/ - В 2022 году средняя цена барреля нефти марки Azeri Light на мировом рынке составила 103,6 доллара.

Как сообщает в среду Trend, об этом на сегодняшнем заседании парламентского комитета Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству сказал руководитель комитета Таир Миркишили.

По его словам, это на 44,7 процента больше средней цены в 2021 году и на 21,8 процента больше показателя, принятого за основу при пересмотре государственного бюджета на 2022 год.

"На фоне неопределенности, преобладающей в мировой экономике и на товарных рынках, цены на нефть и природный газ превзошли прогнозы. Высокие цены на энергоносители были обусловлены в основном войной в Украине, введением санкций, экспортных и ценовых ограничений в связи с конфликтом, а также достижением соглашения между странами ОПЕК+ о снижении уровня добычи нефти", - сказал он.