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ОПЕК не имеет цели устанавливать определенный уровень цен на нефть

Энергетика Материалы 30 мая 2023 07:31 (UTC +04:00)
ОПЕК не имеет цели устанавливать определенный уровень цен на нефть

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БАКУ /Trend/ - ОПЕК не имеет цели устанавливать определенный уровень цен на нефть. Вместо этого, все решения и действия организации направлены на достижение баланса между мировым спросом и предложением нефти. Как передает Trend, об этом сказал генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс в интервью иранскому агентству Shana.

Аль-Гайс подчеркнул, что принятие решений, включая решения о сокращении добычи нефти, основывается на анализе фундаментальных рыночных показателей.

Действия ОПЕК и альянса ОПЕК+ по сокращению добычи нефти неоднократно критиковались. Например, глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол высказался о необходимости осторожности стран ОПЕК в увеличении цен на нефть, ссылаясь на возможное ускорение внедрения электромобилей в мире.

В октябре 2022 года страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября и продлили сделку до конца 2023 года. Для определения сокращения добычи нефти были использованы квоты, установленные в рамках сделки ОПЕК+ на август 2022 года. Мониторинговый комитет ОПЕК+ на встрече 3 апреля подтвердил соблюдение договоренностей, достигнутых на встрече в октябре 2022 года.

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