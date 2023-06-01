Азербайджан является хорошим примером презентации всеобщей стратегии bp - Гэри Джонс

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является хорошим примером презентации всеобщей стратегии bp.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в четверг в ходе «Бакинской энергетической недели» региональный президент bp по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс.

По его словам, bp в Азербайджане на протяжении 30 лет инвестировала в инновационное развитие нефтегазовых проектов и проектов в области ВИЭ.

«Одним из последних наших инновационных проектов является платформа ACE, которая охватывает самые последние инновации и технологии, примененные bp», - сказал Джонс.

Он сообщил, что платформа ACE построена специалистами из Азербайджана.

«Ее уникальность в том, что платформой можно управлять дистанционно. Наш другой проект - "Шах-Дениз", является хорошей платформой для диверсифицикации газа. Мы планируем уменьшить выбросы CO2 с наших платформ и использования дизельного топлива. Наряду с этими проектами, мы переходим в область ВИЭ», - сказал он.

Джонс сообщил, что bp готова внести свой вклад в достижение поставленных целей по развитию на основе зеленых технологий освобождённых территорий и создать зеленую зону.

«Ярким примером тому является строительство солнечной электростанции в Джебраиле, которая будет экспортировать зеленую энергию на Сангачальский терминал, что, в свою очередь позволит сэкономить потребление газа. Эти сэкономленные объемы будут посредством ЮГК экспортированы в Европу», - добавил он.