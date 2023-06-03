Минэнерго Азербайджана подписало меморандумы с Total Energies и Nobel Energy Management

БАКУ /Trend/ - Министерство энергетики Азербайджана подписало меморандумы о взаимопонимании с компаниями Total Energies и Nobel Energy Management.

Об этом, как сообщает в субботу Trend, написал в Twitter министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

"Мы подписали в Нахчыване меморандумы о взаимопонимании с компаниями Total Energies и Nobel Energy Management по проектам солнечной и ветровой энергетики общей мощностью 900 МВт. 650 МВт этих мощностей предполагается создать именно в Нахчыване", - говорится в публикации.

Согласно данным минэнерго, подписан меморандум о взаимопонимании с компанией Nobel Energy Management по строительству солнечной электростанции мощностью 400 МВт в Нахчыванской Автономной Республике и экспорту производимой электроэнергии в Турецкую Республику. Между министерством энергетики и компанией Total Energies подписан меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области оценки и реализации проектов наземной ветровой электростанции мощностью 250 МВт, солнечной электростанции мощностью 250 МВт в Нахчыванской Автономной Республике, а также систем хранения энергии.