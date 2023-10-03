Petkim стал косвенным акционером НПЗ STAR

БАКУ/Trend/ - Нефтехимический комплекс Petkim государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Турции стал косвенным акционером нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) STAR с 12-процентной долей, передает во вторник Trend со ссылкой на SOCAR Türkiye.

Как сообщается, важная сделка по покупке акций, объявленная Petkim в 2018 году, была завершена 2 октября при соблюдении всех условий.

«Благодаря сделке по покупке акций Petkim косвенно стала владельцем 12-процентной доли в STAR Rafineri A.Ş. Сумма сделки составляет 480 миллионов долларов США. Данная сделка будет влиять на консолидированную финансовую отчетность Petkim начиная с четвертого квартала этого года», - сказали в компании.

Напомним, что SOCAR Türkiye начала свою коммерческую деятельность в Турции после приобретения 51 процента акций Petkim в 2008 году.

Компания сосредоточена на производстве нефтехимической продукции, переработке, торговле и распределении природного газа.

НПЗ STAR инвестиционной стоимостью 6,3 миллиарда долларов был введен в эксплуатацию в октябре 2018 года. Годовая мощность переработки составляет около 10 миллионов тонн. Завод способен перерабатывать 214 тысяч баррелей сырой нефти в сутки.