Saudi Aramco увеличила транспортировку углеводородов через Красное море

БАКУ /Trend/ — Saudi Aramco, крупнейшая в мире нефтяная компания, продолжит поставлять нефть и топливо через южную часть Красного моря, сообщает в субботу Trend со ссылкой на заявление представителя компании в интервью Bloomberg.

"Мы движемся по Красному морю с нашими грузами нефти и нефтепродуктов. Сопутствующие риски управляемы", — сказал он.

Решение Saudi Aramco контрастирует с позицией ряда других владельцев танкеров, которые отказались от рейсов по Красному морю после того как США и Великобритания начали бомбить объекты хуситов.

Саудиты также призвали США и Великобританию к сдержанности и продолжению мирных переговоров с хуситами.

Согласно данным отслеживания судов (есть в распоряжении Bloomberg), в первой половине января Saudi Aramco отправила столько же нефти со своего терминала в Красном море (в Янбу) в Европу, сколько и за весь декабрь 2023 года.

Отметим, что саудитам трудно отказаться от поставок по Красному морю, так как на этот маршрут завязана существенная часть инфраструктуры королевства.

Сложная ситуация в Красном море уже привела к сокращению мировой торговли на 20 процентов.