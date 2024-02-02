Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Энергетика

Произведено кадровое назначение в bp по Азербайджану, Грузии и Турции

Энергетика Материалы 2 февраля 2024 17:57 (UTC +04:00)
Произведено кадровое назначение в bp по Азербайджану, Грузии и Турции

Читайте Trend в

Лада Евграшина
Лада Евграшина
Все материалы

БАКУ /Trend/ - С февраля 2024 года главным специалистом по закупкам (Chief Procurement Officer) компании bp по Азербайджану, Грузии и Турции стала Эльнара Мамедова, которая работает в этой компании в Азербайджане более 18 лет, сообщает Trend со ссылкой на страницу bp в социальных сетях.

Ранее, на протяжении трех лет Эльнара Мамедова была старшим менеджером по вопросам снабжения в BP-Azerbaijan.

До работы в bp Э.Мамедова около восьми лет была аудитором в PwC, также имеет опыт работы в компании "HESS".

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости