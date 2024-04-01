Названы темы энергетики, интересующие Румынию в сотрудничестве с SOCAR

БАКУ/Trend/ - Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) является одним из основных игроков на рынке природного газа Румынии и в других сферах энергетики.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал министр энергетики Румынии Себастьян Иоан Бурдужа на 8-м заседании Совместной межправительственной комиссии Азербайджана и Румынии.

Среди важнейших проектов, которые будут подробно обсуждены в Баку, министр назвал проект доставки сжиженного природного газа из терминала Кулеви SOCAR до порта Констанца, проект Back Sea Energy по доставке "зелёной" энергии с будущих ветряных электростанций Каспия.

Также стороны обсудят увеличение поставок азербайджанского газа в Румынию и работу по соответствующей инфраструктуре и юридическим аспектам.

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