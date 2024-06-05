Традиционные и новые источники энергии должны работать совместно - Saudi Aramco

БАКУ /Trend/ - Для успешной интеграции новых источников энергии в энергетическую систему крайне важно, чтобы традиционные и новые источники энергии работали совместно.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал старший вице-президент Saudi Aramco Фахад К. Аль-Дубайб (Fahad K. Al Dhubaib) в ходе панельной дискуссии на тему "Диалог лидеров: Энергетическая безопасность 2.0" в рамках 29-го Бакинского энергетического форума.

"Давайте начнем с обсуждения ключевых областей, которые имеют решающее значение для энергетического перехода, а также для обеспечения надежности и безопасности. Во-первых, по мере того как мы интегрируем больше источников энергии в нашу энергетическую систему, крайне важно, чтобы традиционные и новые источники энергии работали совместно, чтобы решить такую простую, но важную задачу, как хранение. Сегодня мы имеем нефть и газ, срок хранения которых составляет от 30 до 45 дней, а также возможность отключения по требованию. В случае возобновляемых источников энергии или электрической системы мы говорим о сроках хранения, измеряемых всего лишь в часах", - отметил он.

По его словам, важно, чтобы во время переходного периода обе системы функционировали совместно.

"Это приводит к необходимости обсуждения вопросов хранения, создания резервных мощностей и подключения к сети как неотъемлемых элементов технологической безопасности. Второй важный аспект — это неопределенность или фрагментация энергетической политики. Многие из инвестиций, которые мы предпринимаем, рассчитаны на 20-летний период, и стабильность энергетической политики имеет решающее значение для успешного осуществления этих долгосрочных проектов", - добавил он.

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