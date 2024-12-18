Названы основные страны-экспортеры ненефтяных продуктов Азербайджана

БАКУ /Trend/ - За январь-ноябрь 2024 года Азербайджан экспортировал 4 миллиона 413 тысяч 383 тонны ненефтяных продуктов на сумму 2 миллиарда 648 миллионов 607 тысяч долларов США.

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Это на 64 миллиона 246 тысяч долларов США (2,4 процента) меньше, чем за тот же период прошлого года, и на 289 тысяч 970 тонн (7,03 процента) меньше по объему.

Согласно информации, в январе-ноябре текущего года среди стран-экспортеров с наибольшим объемом экспорта ненефтяной продукции из Азербайджана оказались Россия, Турция, Грузия, Швейцария и Соединенные Штаты Америки (США).

Так, за 11 месяцев в Россию было экспортировано ненефтяных продуктов на сумму 1 миллиард 67 миллионов 906 тысяч долларов США, в Турцию - на 507 миллионов 130 тысяч долларов США, в Грузию - на 252 миллиона 921 тысяча долларов США, в Швейцарию - на 193 миллиона 597 тысяч долларов США, в США - на 129 миллионов 594 тысячи долларов США.