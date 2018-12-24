ВТБ (Азербайджан) запускает новогоднюю акцию для клиентов

24 декабря 2018 18:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ВТБ (Азербайджан) в рамках специальной новогодней акции дарит клиентам, оформляющим дебетовые карты, дополнительные скидки и бонусы на ряд банковских услуг, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на банк.

Приобретая премиальную карту Visa Gold или Visa Platinum сроком на три года, клиенты получат скидку 30 процентов на аренду индивидуальных банковских сейфовых ячеек и десять процентов - на продукт «Юрист-онлайн». А при оформлении карт Visa Classic, Visa Gold и Visa Platinum бесплатно предоставляется услуга СМС-уведомления на три месяца. Акция действует до 31 января 2019 года.

Начальник отдела методологии и разработки продуктов розничного бизнеса банка ВТБ (Азербайджан) Камила Шахбазова отметила: «Ежегодно в преддверии Нового года мы проводим для наших клиентов различные акции. В этот раз мы предоставили возможность воспользоваться наиболее востребованными услугами со скидками. Уверена, что эти бонусы станут приятным дополнением к оформленным картам».

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