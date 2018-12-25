Золотые и серебряные слитки в Азербайджане подорожали

25 декабря 2018 14:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на золотые и серебряные слитки в Азербайджане повысились, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 25 декабря подорожала по сравнению с предыдущим днем на 7,5225 маната, составив 2156,518 маната, серебра - на 0,0765, до 25,1214 маната, палладия - на 7,344, до 2115,684 маната, унция платины подешевела на 11,152 маната, до 1335,911 маната.

Название

25.12.2018

24.12.18

Золото

XAU

2156,518

2148,9955

Серебро

XAG

25,1214

25,0449

Платина

XPT

1335,911

1347,063

Палладий

XPD

2115,684

2108,34

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 25 декабря составляет 1,7 AZN/USD.

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