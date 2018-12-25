Золотые и серебряные слитки в Азербайджане подорожали

БАКУ /Trend/ - Цены на золотые и серебряные слитки в Азербайджане повысились, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 25 декабря подорожала по сравнению с предыдущим днем на 7,5225 маната, составив 2156,518 маната, серебра - на 0,0765, до 25,1214 маната, палладия - на 7,344, до 2115,684 маната, унция платины подешевела на 11,152 маната, до 1335,911 маната.

Название 25.12.2018 24.12.18 Золото XAU 2156,518 2148,9955 Серебро XAG 25,1214 25,0449 Платина XPT 1335,911 1347,063 Палладий XPD 2115,684 2108,34

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 25 декабря составляет 1,7 AZN/USD.

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