Золотые и серебряные слитки в Азербайджане подорожали

БАКУ /Trend/ - Цены на золотые и серебряные слитки в Азербайджане повысились, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 25 декабря подорожала по сравнению с предыдущим днем на 7,5225 маната, составив 2156,518 маната, серебра - на 0,0765, до 25,1214 маната, палладия - на 7,344, до 2115,684 маната, унция платины подешевела на 11,152 маната, до 1335,911 маната.
|
Название
|
25.12.2018
|
24.12.18
|
Золото
|
XAU
|
2156,518
|
2148,9955
|
Серебро
|
XAG
|
25,1214
|
25,0449
|
Платина
|
XPT
|
1335,911
|
1347,063
|
Палладий
|
XPD
|
2115,684
|
2108,34
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 25 декабря составляет 1,7 AZN/USD.
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