Азербайджанский Kapital Bank снизил процентную ставку по наличным кредитам

БАКУ /Trend/ - Kapital Bank снизил годовую процентную ставку на наличные кредиты. Как передает Trend со ссылкой на сообщение банка, теперь клиенты смогут получить в Kapital Bank кредит наличными с годовой процентной ставкой от 19 процентов.

В рамках акции клиенты получат в качестве подарка карту BirKart. Согласно условиям, кредит может быть выдан без поручительства.

Следует отметить, что сумма потребительского кредита наличными составляет от 300 до 20 000 манатов, а срок — от 3 до 48 месяцев. Для более подробной информации о кредитах – www.kapitalbank.az/loans/cash?hl=ru.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 98 филиалах и 12 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.

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