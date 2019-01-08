Азербайджанский Kapital Bank снизил процентную ставку по наличным кредитам

8 января 2019 13:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Kapital Bank снизил годовую процентную ставку на наличные кредиты. Как передает Trend со ссылкой на сообщение банка, теперь клиенты смогут получить в Kapital Bank кредит наличными с годовой процентной ставкой от 19 процентов.

В рамках акции клиенты получат в качестве подарка карту BirKart. Согласно условиям, кредит может быть выдан без поручительства.

Следует отметить, что сумма потребительского кредита наличными составляет от 300 до 20 000 манатов, а срок — от 3 до 48 месяцев. Для более подробной информации о кредитах – www.kapitalbank.az/loans/cash?hl=ru.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 98 филиалах и 12 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Бакинская фондовая биржа проводит делистинг акций Kapital Bank
Финансы 7 января 19:05
Азербайджанский Kapital Bank предлагает посредством безналичной оплаты выиграть «13-ую зарплату»
Финансы 3 января 12:07
Приложение BirBank удостоилось премии "MilliNet"
Финансы 24 декабря 2018 13:56
Руководство Kapital Bank встретилось с военнослужащими и семьями шехидов (ФОТО)
Финансы 21 декабря 2018 18:29
Kapital Bank победил в четырех номинациях
Финансы 20 декабря 2018 16:50
В Kapital Bank состоялся выпускной день проекта "Könüllülər"
Финансы 13 декабря 2018 12:53
Лента новостей
Саттар Мехбалыев: Работодатель должен быть заинтересован в создании профсоюзной организации
Общество 14:47
Казахстан вводит в эксплуатацию жилье в рамках госпрограммы
Казахстан 14:42
Казахстан обнародовал средства на обязательное социальное медицинское страхование
Казахстан 14:41
В руководстве страховой компании Азербайджана произошли изменения
Финансы 14:32
Главы минобороны Франции и США обсудили вывод американских войск из Сирии
Европа 14:30
В ЮАР при столкновении двух поездов пострадали около 200 человек
Другие страны 14:29
Королева джаза выступит в Италии с концертом From Azerbaijan (ФОТО)
Культура 14:23
В Азербайджане выросло количество пчелиных семей
Общество 14:20
Завтра в Баку будет дождливо и ветрено
Общество 13:58