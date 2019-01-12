Азербайджан ведет переговоры с зарубежными инвесторами по привлечению манатных средств на рынок микрофинансирования

БАКУ /Trend/ - Ассоциация микрофинансирования Азербайджана (AMFA) ведет переговоры по привлечению манатных средств от зарубежных инвесторов.

Об этом сказала в среду Trend исполнительный директор AMFA Жаля Гаджиева.

"Наша основная цель заключается в том, чтобы рефинансирование [микрокредитных организаций] велось не в иностранной, а в местной валюте. Поэтому было бы целесообразно, если зарубежные средства хеджировались и только после этого поступали в Азербайджан", - сказал она, отметив, что в этом направлении в настоящее время ведутся переговоры.

Также Гаджиева отметила, что обычно в апреле инвесторы посещают Азербайджан и проводят встречи со своими клиентами, а также с потенциальными клиентами.

"Мы верим, что некоторые микрокредитные организации смогут подписать контракты с зарубежными инвесторами на рефинансирование", - сказала Гаджиева.

Исполнительный директор добавила, что AMFA также направила свои предложения Палате надзора над финансовыми рынками по пересмотру законодательства о небанковских кредитных организациях (НБКО), чтобы был пересмотрен спектр услуг, предоставляемых НБКО.

Отметим, что, согласно данным Центрального банка Азербайджана, по состоянию на первое декабря 2018 года кредитный портфель небанковских кредитных организаций составил 392 миллиона манатов, что на 6,7 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, его удельный вес в общем займовом портфеле кредитных организаций составляет 3,1 процента. При этом пиковый показатель кредитного портфеля НБКО пришелся на начало 2016 года с показателем 595,5 миллиона манатов.

Официальный курс на девятое января составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Талех Мурсагулов. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @TalehMursagulov

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