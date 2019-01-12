Азербайджан ведет переговоры с зарубежными инвесторами по привлечению манатных средств на рынок микрофинансирования

12 января 2019 09:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Ассоциация микрофинансирования Азербайджана (AMFA) ведет переговоры по привлечению манатных средств от зарубежных инвесторов.

Об этом сказала в среду Trend исполнительный директор AMFA Жаля Гаджиева.

"Наша основная цель заключается в том, чтобы рефинансирование [микрокредитных организаций] велось не в иностранной, а в местной валюте. Поэтому было бы целесообразно, если зарубежные средства хеджировались и только после этого поступали в Азербайджан", - сказал она, отметив, что в этом направлении в настоящее время ведутся переговоры.

Также Гаджиева отметила, что обычно в апреле инвесторы посещают Азербайджан и проводят встречи со своими клиентами, а также с потенциальными клиентами.

"Мы верим, что некоторые микрокредитные организации смогут подписать контракты с зарубежными инвесторами на рефинансирование", - сказала Гаджиева.

Исполнительный директор добавила, что AMFA также направила свои предложения Палате надзора над финансовыми рынками по пересмотру законодательства о небанковских кредитных организациях (НБКО), чтобы был пересмотрен спектр услуг, предоставляемых НБКО.

Отметим, что, согласно данным Центрального банка Азербайджана, по состоянию на первое декабря 2018 года кредитный портфель небанковских кредитных организаций составил 392 миллиона манатов, что на 6,7 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, его удельный вес в общем займовом портфеле кредитных организаций составляет 3,1 процента. При этом пиковый показатель кредитного портфеля НБКО пришелся на начало 2016 года с показателем 595,5 миллиона манатов.

Официальный курс на девятое января составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Талех Мурсагулов. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @TalehMursagulov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Финансы 10:34
Махмуд Мамедгулиев: Азербайджан перешел с ВТО на двухсторонние переговоры (Эксклюзив)
Бизнес 08:05
Внебюджетный сектор обеспечил в 2018 году более половины взносов на соцстрахование - министр труда
Общество 03:22
Министр финансов: Продолжение в 2019 году реформ внесёт большой вклад в развитие экономики и повышение благосостояния азербайджанского народа
Экономика 02:52
Президент Ильхам Алиев: Проводимые в Азербайджане реформы влияют на макроэкономическую ситуацию, реальный сектор экономики и служат благосостоянию граждан
Политика 01:53
Президент Азербайджана: Полный запуск электронной системы сельского хозяйства является одним из важнейших вопросов повестки дня
Политика 01:43
Лента новостей
Россия спасла от санкций более 100 миллиардов долларов
Россия 10:37
Politico: Трамп в случае введения режима ЧП может не возобновить работу правительства
США 10:34
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Финансы 10:34
Юнкер заявил, что Евросоюз не пойдет на изменение договора о Brexit
Европа 10:28
Объявление 2019 года «Годом Насими» придаст ощутимый импульс развитию насимиведения
Политика 10:26
В Кыргызстане разработали образцы водительских удостоверений нового поколения
Кыргызстан 10:11
Совершившая расправу в отношении «желтых жилетов» Франция не имеет морального права выступать с правовой оценкой по каким-то иным вопросам - депутат
Точка зрения 09:55
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 26 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 09:33
Итальянская Eni объявила в Туркменистане тендер
Тендеры 08:33