Самир Шарифов: В Азербайджане готов механизм погашения проблемных кредитов (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане готов механизм погашения проблемных кредитов.

Об этом сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов, сообщает в четверг Trend.

Министр отметил, что в связи с проблемными кредитами проводится работа, предусмотренная указом Президента Ильхама Алиева.

Шарифов добавил, что Палата надзора над финансовыми рынками работает с банками в этом направлении: «Уточняется объем и число кредитов, на основании чего начнутся соответствующие работы, и осуществлены выплаты. Механизм по финансированию практически уже готов, никаких проблем не предвидится».

По словам министра, в министерстве финансов создана «горячая» линия.

Шарифов подчеркнул, что все главные вопросы уже решены.

Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о дополнительных мерах в связи с решением вопроса проблемных кредитов физических лиц.

В рамках указа предусматривается выплата компенсаций для граждан, чья кредитная нагрузка возросла в результате девальвации маната в феврале и декабре 2015 года. Также указ создает возможности для реструктуризации на льготных условиях как долларовых, так и манатных кредитов с просрочкой больше 360 дней.

Также в рамках указа банки получат льготные кредиты под государственную гарантию в размере до 682 миллионов манатов.

В целях предупреждения ухудшения валютной позиции банков, им также предоставят за счет выделенного кредита ценные бумаги на общую сумму до 215 миллионов манатов с годовой процентной ставкой 0,5 процента.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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