В Азербайджане обновилась 10-манатная банкнота (ФОТО) (версия 2)

18 марта 2019 15:51 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 14:50)

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) обновил систему защиты 10-манатных купюр, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ЦБА.

Как отмечается, основные элементы дизайна купюры сохранились. Новая банкнота поступила в обращение с сегодняшнего дня. Обновленная купюра будет находится в обороте совместно со старой и обе банкноты можно будет использовать без ограничений.

В отличие от существующей купюры, на новой 10-манатной банкноте в виде водяного знака отражен Государственный герб Азербайджана.

Среди обновленных элементов защиты можно отметить разместившуюся на лицевой стороне купюре новую 3D голограмму, которая отражает изображение Девичьей башни, движущиеся волны и номинал купюры с переливающимся оттенком. На разных частях голограммы видны мини-тексты и цифры номинала банкноты с переливающимся оттенком.

На обратной стороне купюры, к примеру, разместилась новая нить, цвет которой меняется от зеленого к синему, и на которой изображены цифра «10» и надпись «AMB».

Подробнее с новыми элементами защиты можно ознакомиться на картинках ниже.

Напомним, что находящиеся в обороте банкноты были выпущены в 2006 году в рамках деноминации национальной валюты.

(Автор: Азад Гасанли)

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