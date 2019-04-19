ВТБ (Азербайджан) запускает акцию по платежным картам

БАКУ /Trend/ - Банк ВТБ (Азербайджан) предлагает оформить премиальную карту Visa Platinum со скидкой, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на банк.

Теперь карта Visa Platinum доступна по цене Visa Classic. Акция действует до 30 апреля 2019 года. В этот период стоимость обслуживания по карте Visa Platinum за год составляет 15 манат, за три года - 25 манат.

Начальник отдела методологии и разработки продуктов розничного бизнеса банка ВТБ (Азербайджан) Камила Шахбазова отметила: «Владельцам карт Visa Platinum от банка ВТБ (Азербайджан) доступны многочисленные преимущества по ряду услуг. Так, держатели карт могут воспользоваться специальными предложениями - скидками и привилегиями на товары и услуги в аэропортах, ресторанах, отелях и развлекательных центрах по всему миру. При этом мы предоставляем возможность нашим клиентам получить доступ ко всем этим услугам за минимальную сумму».

Платежную карту Visa Platinum можно приобрести в любом отделении банка ВТБ (Азербайджан), также посредством WhatsApp по номеру +99455 2140986, на сайте банка.

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