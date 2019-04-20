Валюта Казахстана укрепилась по отношению к доллару

БАКУ/Trend/ - Национальный банк Казахстана установил официальные курсы инвалют к тенге на 20-22 апреля, сообщает Trend со ссылкой на Нацбанк.

В частности, 1 доллар США – 379,29 тенге, 1 евро – 426,4 тенге, 1 РР – 5,93 тенге, 1 фунт стерлингов Соединенного королевства – 493,11 тенге, японская йена – 3,39 тенге, 1 китайский юань – 56,58 тенге, 1 киргизский сом – 5,44 тенге, 100 узбекских сумов – 4,49 тенге.

Указанный официальный курс тенге к доллару США установлен по по итогам двух сессий Казахстанской фондовой биржи (KASE) 19 апреля, в ходе которых средневзвешенный биржевой курс тенге сложился на уровне 379,29/$1.

Между тем, по информации KASE, на торгах долларом США на дневной сессии минимальный курс сложился на уровне 378,50 тенге за доллар США, максимальный — 379,57 тенге, курс закрытия — 378,55 тенге.

Объем торгов по американской валюте составил 41,642 миллиона долларов. Число сделок по операциям с валютой — 125.

За торговую неделю нацвалюта Казахстана к доллару укрепилась на 0,27 тенге.

В понедельник, 15 апреля, средневзвешенный курс по итогам утренней и дневной сессий сложился на уровне 379,56 тенге за доллар, в пятницу, 19 апреля - 379,29 тенге за доллар.

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