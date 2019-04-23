Казахстан установил новый курс доллара на дневных торгах KASE

БАКУ/Trend/ - Средневзвешенный курс доллара на дневной сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 23 апреля 2019 года составил 377,49 тенге, сообщает Trend со ссылкой на данные биржи.

По сравнению с дневной сессией 22 апреля (377,35 тенге/один доллар США) нацвалюта подешевела к доллару на 0,14 тенге.

По информации KASE, на торгах валютой США в ходе дневной сессии минимальный курс сложился на уровне 377,30 тенге за доллар, максимальный — 378 тенге, курс закрытия — 378 тенге.

Объем торгов по американской валюте составил 30,460 миллиона долларов. Число сделок по операциям с валютой — 93.

Напомним, что на утренних торгах минимальный курс сложился на уровне 376,80 тенге за доллар США, максимальный — 377,36 тенге, курс закрытия составил 377,35 тенге за доллар.

Объем торгов по доллару составил 38,550 миллиона долларов. Число сделок по операциям с валютой — 107.

По итогам утренней и дневной сессий средневзвешенный курс американской валюты сложился на уровне 377,33 тенге.

В обменных пунктах Нур-Султана (бывшая Астана) максимальный курс продажи доллара составляет 379 тенге, Алматы — 379,3 тенге.

Официальный курс Нацбанка на 23 апреля составляет 377,11 тенге за один доллар США. 24 апреля, исходя из действующего порядка определения официального курса, он составит 377,33 тенге за один доллар.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

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