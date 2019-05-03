Банк ВТБ (Азербайджан) обновил режим работы трех филиалов

3 мая 2019 18:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Банк ВТБ (Азербайджан) перевел на новый режим работы филиалы «Аджеми», «Гянджлик» и «Нефтчиляр», сообщает в пятницу Trend со ссылкой на банк.

Согласно новому графику, три филиала банка, расположенных в густонаселенных частях города, будут работать шесть дней в неделю.

Режим работы филиалов: по будням с 09.00 до 19.00, по субботам с 10.00 до 16.00.

Данные отделения банка ВТБ (Азербайджан) продолжат выплату компенсаций по кредитам в иностранной валюте, а также предоставят клиентам такие услуги, как выдача средств с текущего счета, отправка и получение срочных денежных переводов, открытие текущих счетов, заказ и выдача пластиковых карт, открытие и пополнение депозитных счетов. Также клиенты банка могут обращаться в офис по вопросам погашения по кредитам, приема и оформления кредитных заявок, обмена валюты, оплаты штрафов и коммунальных платежей, приема платежных поручений, заявлений для подключения к Интернет/Мобильному банкингу.

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