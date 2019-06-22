ЕБРР финансирует грузинскую птицефабрику

22 июня 2019 16:40 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
В Грузии прошла конференция в честь 101-летней дружбы с Азербайджаном
Бизнес 15:53
Грузия запускает новый проект по управлению отходами
Бизнес 13:31
В Грузии вырос импорт электроэнергии
Энергетика 13:15
Президент Грузии провела встречу с иностранными дипломатами
Южный Кавказ 11:41
На казахской ГРЭС начнут выращивать овощи
Энергетика 10:47
Грузия провела конференцию по вопросам экономики
Бизнес 10:42
Лента новостей
ПРООН поддерживает развитие малого и среднего бизнеса в Азербайджане
Экономика 17:03
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с азербайджанскими спортсменами-участниками II Европейских игр (ФОТО)
Общество 16:58
Президент Ильхам Алиев поздравил Герцога Люксембурга Анри
Политика 16:45
Азербайджанский боксер с разгромным счетом победил армянского соперника
Общество 16:28
Обнаружены тела обоих братьев, утонувших в Куре
Происшествия 16:24
Фантазии Махмуда Рустамова из неопубликованного (ФОТО)
Культура 16:01
В Грузии прошла конференция в честь 101-летней дружбы с Азербайджаном
Бизнес 15:53
Администрация Президента: Министерство оборонной промышленности не считается упраздненным и продолжает свою деятельность
Политика 15:28
Казахстан наращивает объем контейнерных перевозок
Бизнес 15:01