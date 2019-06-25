Ежедневные платежи стали ближе с AtaNet

25 июня 2019 11:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ОАО «АтаБанк» представило пользователям интернет и мобильного банкинга AtaNet следующее обновление. Таким образом, наряду с банковскими операциями, кредитными платежами и контролем за счетами в банке, можно осуществлять другие ежедневные платежи, не выходя из приложения AtaNet. Отныне в AtaNet-е стало возможным оплачивать коммунальные услуги, телефонную связь, услуги интернет провайдеров и кабельного телевидения, а также совершать платежи по Нахчыванской АР.

Периодически обновляемый, современным банкинг AtaNet можно скачать в App Store и Play Store. Мобильное приложение с безопасным входом и возможностью проводить операции посредством клиентского номера и Asan İmza, также поддерживает функции распознования отпечатков пальцев и лица. Отметим, что услуга AtaNet доступна на трех языках (Азербайджанский, Русский, Английский).

Подробнее о продуктах и услугах Банка можно узнать, позвонив по номеру горячей линии 136 или посетив интернет страницу банка https://atabank.com/ru/

Функционирущий более 25-и лет, ОАО «АтаБанк» является современным и универсальным азербайджанским банком. Банк предоставляет полный спектр услуг корпоративным и частным клиентам в Баку и регионах республики.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Клиенты ОАО «АтаБанк» смогут воспользоваться услугами, не приходя в банк
Экономика 13 июня 10:29
В Насиминском районе Баку при поддержке ОАО «АтаБанк» состоялись мероприятия в связи с Гурбан байрамы (ФОТО)
Бизнес 23 сентября 2015 18:42
Житель региона Азербайджана выиграл 500 манатов от «АтаБанк»
Бизнес 18 августа 2015 10:44
В рамках кампании «КартоМания» от ОАО «АтаБанк» выигран приз в 500 манатов
Бизнес 4 июля 2015 08:50
Продолжается подарочная акция от ОАО «AtaBank»
Бизнес 17 июня 2015 09:57
ОАО «AtaBank» продолжает радовать своих клиентов
Бизнес 6 января 2015 11:09
Лента новостей
Премьер министр Кыргызстана провел совещание по реализации соглашений
Кыргызстан 11:41
Туркменистан изучает европейский опыт энергоэффективности в промышленности
Туркменистан 11:38
Товарооборот между Ираном и Азербайджаном растет
Экономика 11:34
Иран жестко отреагировал на санкции США
Политика 11:31
Сенатор Сандерс предложил списать долги американских студентов на $1,6 трлн
США 11:29
«The Jerusalem Post» об антисемитизме в Армении
Армения 11:29
Нетаньяху пообещал, что Израиль продолжит препятствовать действиям Ирана в Сирии
Израиль 11:27
8 студентов Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) пройдут практику в компании “Baker Hughes”
Экономика 11:25
На проспекте Гейдара Алиева в Баку ограничено движение
Общество 11:24