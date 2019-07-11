Грузия обсудила новые возможности европейской интеграции

11 июля 2019 17:15 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Грузия является одним из приверженных партнеров ЕС, передает Trend со ссылкой на apsny.ge.

Об этом заявил президент Европейского совета Дональд Туск на встрече с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе.

Глава правительства Грузии поблагодарил президента Европейского Совета за участие в Батумской международной конференции и отметил, что Грузия высоко ценит поддержку ЕС.

Стороны говорили об успехах, достигнутых в течение 10 лет «Восточного партнерства» и отметили, что Грузия является страной-лидером этой платформы. Был подчеркнут тот важный прогресс, которого страна добилась на пути европейской интеграции, в том числе после начала реализации соглашений об ассоциации и глубоком и всеобъемлющем свободном торговом пространстве, а также реализации механизма безвизового сообщения для граждан Грузии.

Внимание было уделено важности секторного сотрудничества с ЕС и тем форматам, которые нацелены на содействие этого процесса.

В этом контексте была отмечена «Дорожная карта интеграции в ЕС», разработанная правительством Грузии. Речь шла о партнерстве в сфере безопасности и роли черноморской безопасности в обеспечении общей европейской безопасности.

(Автор: Тамилла Мамедова Хазар Ахундов)

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