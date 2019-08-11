В Авазе подписано соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве на Каспии

АШХАБАД, /Тренд/ - В Авазе, в рамках мероприятий Каспийского экономического форума, состоялась встреча руководителей компетентных органов по экономике Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана, сообщает Trend со ссылкой на туркменское правительство.

По итогам подписано Соглашение между правительствами прикаспийских государств о торгово-экономическом сотрудничестве.

Госагентство Туркмен довлет хабарлары (ТДХ) отмечает, что основными темами обсуждения стали роль и место экономик региона в глобальной системе мирохозяйственных связей, потенциал расширения взаимодействия в сферах цифровой экономики и особых экономических зон (ОЭЗ). В повестку дня также были включены возможности реализации совместных инвестиционных проектов и программ.

В качестве оптимальной формы партнёрства выбран подход «Стабильность через совместное развитие», отражающий экономические потребности каждого прикаспийского государства, сказано в информации.

На встрече был сделан акцент на важности Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, подписанной в августе 2018 года по итогам Пятого каспийского саммита.

Были обсуждены возможности создания совместных предприятий. В ходе встречи особое внимание было уделено обмену опытом в вопросах формирования и развития специальных, свободных экономических зон (СЭЗ), которые на сегодняшний день являются неотъемлемой частью мирохозяйственных связей.

Кроме того, были обсуждены планы совместных действий в этом сегменте, что будет содействовать деловой и инвестиционной активности прикаспийских государств, налаживанию продуктивных контактов.

В ходе встречи также подчёркивалась целесообразность обмена законодательными актами, стандартами, правилами и статистической информацией по торгово-экономическим вопросам, отмечает ТДХ.

Одним из пунктов повестки дня стало упрощение визового режима, что в перспективе окажет позитивное влияние на экономический рост региона.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.