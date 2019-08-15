Через территорию Азербайджана перевезено 4,1 млн тонн транзитных грузов

15 августа 2019 09:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За шесть месяцев текущего года экономика Азербайджана выросла на 2,4 процента, ненефтяной сектор – на 3,2 процента, ненефтяная промышленность – на 15,7 процента, товарооборот увеличился более чем на 20 процентов, ненефтяной экспорт – на 15 процентов, а сельское хозяйство - на 13 процентов.

Об этом сказал министр экономики Шахин Мустафаев на заседании правления министерства, сообщает Trend.

По словам министра, в экономику Азербайджана вложено свыше шести миллиардов долларов инвестиций, большая часть которых приходится на долю ненефтяного сектора.

За шесть месяцев валютные резервы достигли рекордной отметки – 49 миллиардов долларов. Инфляция составляет всего 2,5 процента, а доходы населения увеличились на 6,6 процента.

Министр отметил, что социальными пакетами, принятыми по инициативе главы государства, охвачено 4,2 миллиона граждан Азербайджана.

За первые шесть месяцев через территорию страны перевезено 4,1 миллиона тонн транзитных грузов. Объем грузов, переваленных по транспортному коридору «Север-Юг» за отчетный период, составил 131 тысячу тонн (рост на 63 процента). Объем транзитных товаров, перевезенных по коридору «Север-Запад», составил 829 тысяч тонн (рост на 70 процентов), а объем ненефтяных товаров транспортированных по коридору «Восток-Запад» – 795 тысяч тонн (рост на 42,8 процента).

Как отметил министр, в январе-июне текущего года предпринимателям было выделено до 50 миллионов манатов льготных кредитов. За счет реализации проектов, осуществленных на эти инвестиции, было создано 1265 новых рабочих мест. Так, 68 процентов льготных кредитов приходится на сельскохозяйственный сектор, 32 процента - на промышленное производство и переработку. Порядка 44 процента льготного финансирования пришлось на регионы и 56 процентов - на Баку.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @kamala_mammadli

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