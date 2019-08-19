Инвесторы сохраняют интерес к облигациям на Бакинской фондовой бирже

БАКУ /Trend/ - Недельный оборот на Бакинской фондовой бирже 12-16 августа составил 561,1 миллиона манатов, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на данные биржи.

Большая часть операций пришлась на сделки по облигациям на вторичном рынке. Суточный объем операций с облигациями на бирже составил 357,16 миллиона манатов.

Сделки заключались по манатным облигациям министерства финансов Азербайджана и Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда и долларовым облигациям госкомпании SOCAR (776,9 тысячи долларов –1,3 миллиона манатов).

Также часть операций пришлась на размещение нот Центрального банка Азербайджана на сумму 199,03 миллиона манатов. Всего было размещено два миллионов нот.

Объем операций РЕПО составил 4,9 миллиона манатов.

В течение прошлой недели на вторичном рынке БФБ также были заключены сделки по акциям на сумму 286 манатов.

Официальный курс на 19 августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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