Технология Visa Token Service доступна для внедрения всем банкам Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ

БАКУ /Trend/ - Технология Visa Token Service доступна для внедрения всем банкам Азербайджана.

Об этом рассказала в интервью Trend региональный менеджер Visa по Кавказскому региону Кристина Дорош.

По ее словам, Международный банк Азербайджана стал первым, так как смог быстрее других азербайджанских банков завершить процесс сертификации, необходимой для внедрения этого сервиса.

«На данный момент другие банки страны также работают над внедрением этой технологии. Каждый банк стремится предоставлять своим клиентам удобный способ осуществления платежей. Visa Token Service – это шаг навстречу безопасным и комфортным мобильным платежам», - сказала Дорош.

Также региональный менеджер отметила, что процессинговая компания AzeriCard сыграла важную роль для внедрения этой технологии, взяв на себя реализацию технической части проекта.

«Конечно, у каждого проекта есть своя стоимость. И не секрет, что развитие технологии - дорогостоящий процесс. Однако банки понимают, что эти проекты помогают им наращивать объем бизнеса. И поэтому готовы инвестировать средства в развитие технологий», - сказала Дорош, отвечая на вопрос о стоимости проекта, но, отметив, что информация о финансовых деталях является коммерческой тайной банков.

По словам регионального менеджера, в соседних странах (Грузия, Украина, Казахстан, Беларусь), где цены на развитие технологий сопоставимы с рынком Азербайджана, банки также активно инвестируют в подобные проекты.

Отвечая на вопрос о схожести технологий Tap-to-Phone и презентованной ранее Visa в других странах технологии mVisa, Дорош отметила, что технология mVisa работала несколько по-другому. Суть технологии – это приставка к мобильному телефону (m-POS), которая позволяет совершить транзакцию без стандартного POS-терминала. «Эта технология нужна была на определенном этапе, как любой эволюционный процесс. Она позволила производить бесконтактные платежи в тех регионах и в тех видах торговых предприятий, где установка обычного POS- терминала было либо невозможной по техническим причинам, либо экономически нецелесообразной», - пояснила Дорош.

По словам регионального менеджера, появление новой технологии Tap to Phone можно назвать следующим этапом развития, когда для совершения транзакции не нужны дополнительные устройства.

«Технологии дошли до такого уровня, когда сам телефон может играть роль POS-терминала без дополнительных приставок», - добавила Дорош.

На данный момент проект Tap to Phone является пилотным, так как вендоры, которые разработали технологию, продолжают процесс сертификации.

«Сертификация необходима, чтобы разрешить технологию для массового использования. Когда процесс завершится, Visa и банки смогут масштабировать ее, предлагая своим клиентам. Сегодня трудно говорить о конкретных сроках, потому что это напрямую зависит от работы каждого вендора. Однако, ожидается, что через 5-6 месяцев этот процесс будет полностью завершен», - заявила Дорош.

Отвечая на вопрос о доле рынка, которую занимает Visa в Азербайджане, региональный менеджер отметила, что это не главный показатель развития.

«Важными показателями развития платежного бизнеса в стране является рост объема платежей и количество транзакций. Увеличение за первое полугодие 2019 года объема платежей на 39 процентов и количества транзакций на 40 процентов демонстрирует скорость развития платежного бизнеса в Азербайджане», - добавила Дорош.

По словам регионального менеджера, конвертация валют при транзакциях необходима, чтобы держатель карты не терял время на обмен валют, находясь в той или иной стране. В том числе и для этого, собственно, и были придуманы пластиковые карты.

Visa предлагает расчеты во всех возможных основных валютах для того, чтобы банки могли использовать счета в этих валютах для осуществления конвертации. Процесс конвертации каждый банк определяет самостоятельно. Таким образом, совершенно не имеет значения, в какую страну собирается поехать держатель карты – в любой из более 200 стран мира карта Visa будет приниматься к оплате, позволяя пользователям расплачиваться удобно, быстро и безопасно.

«Банк сам выбирает, счет в какой валюте он будет использовать для расчетов с Visa при конвертации», - добавила Дорош.

По словам регионального менеджера, во время разработки новых технологий особое внимание уделяется безопасности. Все элементы безопасности закладываются в технологию в процессе разработки любого платежного решения.

«Принцип компании – ответственные инновации. В первую очередь Visa стремится отвечать стандартам безопасности», - добавила Дорош.

По словам регионального менеджера, для борьбы с мошенничеством Visa применяет сложнейшую систему защиты, которая состоит из трех основных компонентов.

Это защита данных, «девальвация» данных и финансовая грамотность.

«Системы обеспечены высоким уровнем криптографии и других технологий, которые позволяют защищать данные», - сказала Дорош.

Пример второго пункта – токенизация. «Токенизация данных - это наглядный пример того, как важные для проведения платежа данные «девальвируются». Когда чувствительные с точки зрения мошенничества данные (номер карты) хранятся в безопасной среде Visa, а для проведения транзакции используется код с уникальным набором случайных цифр (токен)», - добавила она.

Третий - финансовая грамотность. «Это работа, которую Visa проводит совместно с банками по обучению клиентов (картодержателей) правильному использованию технологических инструментов», - пояснила региональный менеджер.

Что касается деятельности компании в области финтеха, Дорош ответила, что Visa понимает ее важность и активно сотрудничает с представителями данного направления.

«Финтех-компании работают над решением какой-то конкретной проблемы. Наверное, банки еще не научились так фокусировано рассматривать конкретную проблему и решать ее, потому что у них очень широкий спектр услуг, проблем и клиентов, а финтех компании строят свою стратегию развития именно на решении подобных конкретных проблем пользователей», - добавила региональный менеджер.

По ее словам, выделяются три основных направления сотрудничества Visa с финтех-компаниями.

«На данный момент по всему миру работают восемь инновационных центров, где Visa предоставляет финтех-компаниям возможность сотрудничать и работать над решениями. В центрах финтех-компании могут получить разнообразные ресурсы, которыми сами не располагают», - сказала Дорош.

Также компании, занятые в области финансовых технологий, поддерживаются в рамках программы Visa Everywhere Initiative.

«По сути, это возможность, которую Visa предоставляет финтехам – организовывает площадку для финтех-стартапов, которые могут принести свои решения и проработать их с менторами от Visa и других технологических компаний», - добавила региональный менеджер.

Visa приглашает на такие мероприятия представителей ведущих технологических компаний, которые выступают в роли менторов. Среди предлагаемых решений проводится своеобразный конкурс, победитель которого получает поддержку от Visa, в том числе и финансовую, для реализации своих проектов.

По словам Дорош, третьим направлением является созданное в компании отдельное подразделение İnnovation and Strategic Partnerships. Эта команда напрямую работает с финтех-компаниями.

«Как известно, основными традиционными клиентами Visa являются банки. Сегодня компания выделила целую отдельную структуру для работы с компаниями, работающими в области финтех», - добавила региональный менеджер.

По словам Дорош, совместная работа компании Visa, коммерческих банков, регуляторов и процессингового центра AzeriCard на территории Азербайджана позволяет внедрять новейшие технологии.

«Продолжая наше тесное и плодотворное сотрудничество, компания Visa совместно со всеми партнерами сможет эффективно наращивать уровень безналичных платежей в стране», - добавила региональный менеджер.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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