БАКУ /Trend/ - Банк ОАО AGBank установил новый банкомат в маркете Rahat на улице Салимова, 7, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу банка.

Таким образом, банк довел количество банкоматов до 63 единиц, некоторые из которых находятся за пределами столицы, в городах Сумгайыт, Гянджа, Евлах, Агдаш, Шемаха, Ширван и Сальян.

Как сообщает пресс-служба банка, через банкоматы AGBank можно совершать операции по снятию наличных денег, снятию выписок со счета, оплате услуг операторов мобильной связи, оплате коммунальных услуг, переводу денежных средств с одной карты на другую (Card-to-Card Service).

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @eldarjanashvili

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