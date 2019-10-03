AGBank установил новый банкомат

3 октября 2019 17:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Банк ОАО AGBank установил новый банкомат в маркете Rahat на улице Салимова, 7, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу банка.

Таким образом, банк довел количество банкоматов до 63 единиц, некоторые из которых находятся за пределами столицы, в городах Сумгайыт, Гянджа, Евлах, Агдаш, Шемаха, Ширван и Сальян.

Как сообщает пресс-служба банка, через банкоматы AGBank можно совершать операции по снятию наличных денег, снятию выписок со счета, оплате услуг операторов мобильной связи, оплате коммунальных услуг, переводу денежных средств с одной карты на другую (Card-to-Card Service).

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @eldarjanashvili

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане вырос оборот по платежным картам
Финансы 1 октября 11:56
VTB Azerbaijan установил новые банкоматы
Финансы 1 октября 11:27
Банки в Узбекистане прекратят выдачу долларов США через банкоматы
Бизнес 25 сентября 13:57
Оборот по платежным картам в Азербайджане вырос более чем на треть
ИКТ 31 августа 11:13
Объем электронных платежей в стране превысил 130 млрд манатов
Финансы 31 июля 11:34
AGBank завершил 2 квартал с убытком
Бизнес 25 июля 18:50
Лента новостей
Пожар в многоэтажном здании в Баку потушен (ФOTO)
Общество 19:22
В иранском Чабахаре планируется производство 10 млн т стали
Бизнес 18:59
В Баку обнаружено 180 кг мяса непригодного в пищу (ФОТО)
Происшествия 18:56
SOCAR Energoresource LLC объявляет тендеры на продажу нефтепродуктов
Энергетика 18:39
Лейла Абдуллаева: Слова и поступки Армении коренным образом противоречат интересам мирного разрешения карабахского конфликта
Нагорно-карабахский конфликт 18:35
В Баку открылся Фестиваль национальных духовых инструментов (ФОТО)
Культура 18:31
Fitch присвоил новый рейтинг "Казахстанской ипотечной компании"
Бизнес 18:24
Эксперт: В Азербайджане ситуация с обязательным страхованием недвижимости - неудовлетворительна
Финансы 18:23
Казахстан и Узбекистан работают над созданием международного центра торговли
Бизнес 18:13