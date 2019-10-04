Центральный банк Азербайджана выпустил юбилейную монету

4 октября 2019 10:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи со столетием создания Центрального банка Азербайджана (ЦБА) и 20-летием создания Государственного нефтяного фонда Азербайджана по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева, ЦБА выпустил очередную юбилейную монету.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу Центробанка, выпущена серебряная монета номиналом в пять манатов.

Вес юбилейных монет составляет одну тройскую унцию - 31,1 грамма (+ 0,1 грамма), а диаметр - 38,61 миллиметра. Монеты изготовлены Королевским монетным двором в Великобритании по технологии Pruf.

На лицевой стороне (аверс) юбилейных монет изображено административное здание Центрального банка Азербайджана на фоне параболических линий, олицетворяющих экономическое развитие страны, а также на аверсе отчеканена цитата из речи общенационального лидера Гейдара Алиева и его подпись. На оборотной стороне (реверсе) изображен Государственный герб Азербайджана, символ азербайджанского маната, а также элементы национального орнамента.

Юбилейная валюта является официальным платежным инструментом в стране по номинальной стоимости.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @eldarjanashvili

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