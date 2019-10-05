Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 23 сентября 1,7 30 сентября 1,7 24 сентября 1,7 1 октября 1,7 25 сентября 1,7 2 октября 1,7 26 сентября 1,7 3 октября 1,7 27 сентября 1,7 4 октября 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро подешевел на 0,0059 маната (0,3 процента). Средневзвешенный курс составил 1,8595 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 23 сентября 1,8739 30 сентября 1,8592 24 сентября 1,8684 1 октября 1,8515 25 сентября 1,8692 2 октября 1,8587 26 сентября 1,8635 3 октября 1,8629 27 сентября 1,8568 4 октября 1,8651 Средний курс за неделю 1,8664 Средний курс за неделю 1,8595

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю укрепился на 0,0001 маната (0,3 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0209 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 23 сентября 0,0266 30 сентября 0,0263 24 сентября 0,0266 1 октября 0,0262 25 сентября 0,0266 2 октября 0,0260 26 сентября 0,0265 3 октября 0,0260 27 сентября 0,0264 4 октября 0,0262 Средний курс за неделю 0,0265 Средний курс за неделю 0,0209

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0011 маната (0,5 процента). Средневзвешенный курс составил 0,2990 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 23 сентября 0,2962 30 сентября 0,3000 24 сентября 0,2975 1 октября 0,3009 25 сентября 0,2984 2 октября 0,2974 26 сентября 0,2997 3 октября 0,2979 27 сентября 0,2994 4 октября 0,2986 Средний курс за неделю 0,2982 Средний курс за неделю 0,2990

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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