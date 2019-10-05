Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
23 сентября
|
1,7
|
30 сентября
|
1,7
|
24 сентября
|
1,7
|
1 октября
|
1,7
|
25 сентября
|
1,7
|
2 октября
|
1,7
|
26 сентября
|
1,7
|
3 октября
|
1,7
|
27 сентября
|
1,7
|
4 октября
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро подешевел на 0,0059 маната (0,3 процента). Средневзвешенный курс составил 1,8595 маната за один евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
23 сентября
|
1,8739
|
30 сентября
|
1,8592
|
24 сентября
|
1,8684
|
1 октября
|
1,8515
|
25 сентября
|
1,8692
|
2 октября
|
1,8587
|
26 сентября
|
1,8635
|
3 октября
|
1,8629
|
27 сентября
|
1,8568
|
4 октября
|
1,8651
|
Средний курс за неделю
|
1,8664
|
Средний курс за неделю
|
1,8595
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю укрепился на 0,0001 маната (0,3 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0209 маната за один рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
23 сентября
|
0,0266
|
30 сентября
|
0,0263
|
24 сентября
|
0,0266
|
1 октября
|
0,0262
|
25 сентября
|
0,0266
|
2 октября
|
0,0260
|
26 сентября
|
0,0265
|
3 октября
|
0,0260
|
27 сентября
|
0,0264
|
4 октября
|
0,0262
|
Средний курс за неделю
|
0,0265
|
Средний курс за неделю
|
0,0209
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0011 маната (0,5 процента). Средневзвешенный курс составил 0,2990 маната за одну турецкую лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
23 сентября
|
0,2962
|
30 сентября
|
0,3000
|
24 сентября
|
0,2975
|
1 октября
|
0,3009
|
25 сентября
|
0,2984
|
2 октября
|
0,2974
|
26 сентября
|
0,2997
|
3 октября
|
0,2979
|
27 сентября
|
0,2994
|
4 октября
|
0,2986
|
Средний курс за неделю
|
0,2982
|
Средний курс за неделю
|
0,2990
(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Твиттер: @kamala_mammadli
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