Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

5 октября 2019 10:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару

23 сентября

1,7

30 сентября

1,7

24 сентября

1,7

1 октября

1,7

25 сентября

1,7

2 октября

1,7

26 сентября

1,7

3 октября

1,7

27 сентября

1,7

4 октября

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро подешевел на 0,0059 маната (0,3 процента). Средневзвешенный курс составил 1,8595 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

23 сентября

1,8739

30 сентября

1,8592

24 сентября

1,8684

1 октября

1,8515

25 сентября

1,8692

2 октября

1,8587

26 сентября

1,8635

3 октября

1,8629

27 сентября

1,8568

4 октября

1,8651

Средний курс за неделю

1,8664

Средний курс за неделю

1,8595

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю укрепился на 0,0001 маната (0,3 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0209 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

23 сентября

0,0266

30 сентября

0,0263

24 сентября

0,0266

1 октября

0,0262

25 сентября

0,0266

2 октября

0,0260

26 сентября

0,0265

3 октября

0,0260

27 сентября

0,0264

4 октября

0,0262

Средний курс за неделю

0,0265

Средний курс за неделю

0,0209

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0011 маната (0,5 процента). Средневзвешенный курс составил 0,2990 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

23 сентября

0,2962

30 сентября

0,3000

24 сентября

0,2975

1 октября

0,3009

25 сентября

0,2984

2 октября

0,2974

26 сентября

0,2997

3 октября

0,2979

27 сентября

0,2994

4 октября

0,2986

Средний курс за неделю

0,2982

Средний курс за неделю

0,2990

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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