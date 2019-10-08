PASHA Bank откроет новый филиал

БАКУ /Trend/ - Руководство PASHA Bank до конца текущего года расширит сеть филиалов, передает во вторник Trend с пресс-конференции, посвященной итогам деятельности банка в первой половине текущего года.

Как сообщил на пресс-конференции главный финансовый администратор PASHA Bank Бахруз Нагиев, новый филиал будет открыт в Баку.

Тем самым, количество филиалов PASHA Bank, помимо главного офиса, увеличится до девяти, шесть из которых будут представлены в столице Азербайджана.

PASHA Bank создан в июне 2007 года и действует на основании лицензии №250 Центрального банка Азербайджана (ЦБА) от 28 ноября 2007 года.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @eldarjanashvili

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