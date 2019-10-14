Курс валют Узбекистана на 15 октября: доллар и евро значительно подросли

14 октября 2019 11:21 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Узбекистана опубликовал новые курсы валют, которые будут действовать с 15 октября, сообщает Trend со ссылкой на ЦБ.

Доллар подрос (+21,90 сума) и теперь стоит 9 455,24 сума. Евро прибавил (+84,55 сума) - до 10 438,58.

Кроме этого, российский рубль подорожал на 1,50 сума и составил 147,25 сумов.

Американская валюта демонстрирует в последнее время незначительные колебания в обе стороны, в то время как евро в последние недели стремительно дешевел, а теперь подрос.

В коммерческих банках, курс доллара на минувшей неделе перевалил за 9 500, но серьезного ажиотажа это не вызвало.

Напомним, что Центральный банк Узбекистана больше не будет устанавливать цены на продажу и покупку валюты.

Цены на покупку и продажу валюты теперь будут формироваться на рынке самостоятельно.

Также с 20 августа коммерческие банки начали продажу иностранной валюты в наличной форме через обменные пункты.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер:@vakilovfaxri

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Узбекистан откроет постоянный рейс в Мюнхен
Бизнес 10:58
Чавушоглу: Участие Узбекистана в Тюркском совете еще больше усилит эту организацию
Узбекистан 10:57
Alibaba может создать свои центры хранения и обработки данных в Узбекистане
ИКТ 10:26
В Баку проходит встреча глав МИД стран Тюркского совета (ФОТО)
Политика 10:00
Главы МИД Турции и Узбекистана обсудили вопросы двусторонних отношений
Турция 13 октября 21:06
Узбекистан будет развивать финсектор совместно с KfW
Финансы 12 октября 19:56
Лента новостей
Трудовой стаж, накопленный в России, не учитывается при назначении пенсии в Азербайджане – Хады Раджабли
Общество 12:18
В НАНА проходит круглый стол на тему «Азербайджан и Китай на «Великом шелковом пути»»
Бизнес 12:17
Турция гордится отношениями с тюркоязычными странами – Эрдоган
Турция 12:16
Укрепление отношений между тюркоязычными странами на пользу всему региону – администрация президента Турции
Турция 12:12
Эльмар Мамедъяров встретился с президентом Тюркской академии
Политика 12:00
Казахстано-Германское нефтедобывающее предприятие привлечет работы по ремонту скважин
Тендеры 11:59
В Бакинской высшей школе нефти прошла очередная конференция TEDxBHOS
Бизнес 11:54
Айдын Сафиханлы: Защита Нжде со стороны Пашиняна в Ашгабаде еще раз продемонстрировала пропаганду Арменией фашизма
Политика 11:52
Повышение эффективности экономического сотрудничества в рамках Тюркского совета - одна из главных задач - глава МИД Кыргызстана
Политика 11:50