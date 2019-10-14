Курс валют Узбекистана на 15 октября: доллар и евро значительно подросли

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Узбекистана опубликовал новые курсы валют, которые будут действовать с 15 октября, сообщает Trend со ссылкой на ЦБ.

Доллар подрос (+21,90 сума) и теперь стоит 9 455,24 сума. Евро прибавил (+84,55 сума) - до 10 438,58.

Кроме этого, российский рубль подорожал на 1,50 сума и составил 147,25 сумов.

Американская валюта демонстрирует в последнее время незначительные колебания в обе стороны, в то время как евро в последние недели стремительно дешевел, а теперь подрос.

В коммерческих банках, курс доллара на минувшей неделе перевалил за 9 500, но серьезного ажиотажа это не вызвало.

Напомним, что Центральный банк Узбекистана больше не будет устанавливать цены на продажу и покупку валюты.

Цены на покупку и продажу валюты теперь будут формироваться на рынке самостоятельно.

Также с 20 августа коммерческие банки начали продажу иностранной валюты в наличной форме через обменные пункты.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Хазар Ахундов)

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